Isole campane, l'iniziativa: vaccinazioni di massa per salvare il turismo

Vaccinazioni di massa nelle isole campane. È l'iniziativa proposta dal presidente della regione Vincenzo De Luca al fine di creare delle zone Covid-free per il turismo. Al momento c'è già un protocollo regionale in atto e a Ischia, Procida e Capri è possibile prenotarsi per il vaccino indipendentemente dall'età. Lo scopo è quello di riuscire a vaccinare tutti i cittadini, a partire dai 16 anni, entro metà maggio in tempo per rilanciare il turismo. "Se non si interviene immediatamente il rischio è quello di fare la fine dello scorso anno", a "Mattino Cinque" Francesco Signorini, proprietario di un hotel di lusso a Capri, spiega l'importanza di questa iniziativa per il turismo.

"Gli americani, principali visitatori dell'Isola di Capri - continua Signorini - si trovano più avanti nelle vaccinazioni rispetto a noi italiani, dunque, ci guardano con preoccupazione". Il rischio secondo l'imprenditore è che "molti turisti potrebbero preferire la Grecia" che al momento garantisce di essere Covid-free e invita tutti i turisti a sceglierla come meta per l'estate.