Ischia come Trevignano: le apparizioni presunte della Madonna si moltiplicano

La recente stretta del Vaticano sui fenomeni soprannaturali non sembra fermare la curiosità intorno alle presunte apparizioni della Madonna. Nelle immagini mostrate "Zona Bianca" su Rete 4 si vede un gruppo di fedeli di Ischia (Napoli) raccogliersi intorno a due donne. Come nel caso di Trevignano, le protagoniste pregano come fossero in uno stato di estasi. Poi si lasciano cadere sorrette da due uomini li vicino e per diversi minuti rimangono distese. Al termine del rito una delle due presunte veggenti legge un testo in cui descrive la Vergine e invoca una preghiera.

Con le nuove norme, controfirmate da Papa Francesco, il Dicastero della Dottrina della Fede ha imposto un giro di vite limitando la possibilità di intervento della Chiesa sulle presunte apparizioni soprannaturali. Né il vescovo locale né il Vaticano potranno più emanare "una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno", cioè "la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio". Al massimo potrà esserci "la concessione di un Nihil obstat". L'eventuale dichiarazione di soprannaturalità rimane in capo al Papa.