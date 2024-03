Madonna di Trevignano, mistero sulle statue rubate nella chiesa di Lubriano e portate al campo dei miracoli

Si tratta di 14 statue in bronzo che riproducono le stazioni della Via Crucis . Le statue sono di proprietà della parrocchia di Lubriano, comune a più di 70 chilometri di distanza. Don Luigi Farnetti , il confessore di Gisella è stato per molti anni il parroco di Lubriano. L'inviato di "Mattino 4" Paolo Capresi avanza dei dubbi sul trasporto di queste statue: sono state donate?

Una testimone è intervenuto nella trasmissione di Rete 4 con un messaggio vocale: "Confermo che le statue della via Crucis che si trovano al campo delle rose sono di proprietà della parrocchia di Lubriano, nella diocesi di Viterbo - dice la donna anonima al programma -. Le statue sono state portate la notte da don Luigi a Gisella. Una sera incontrai don luigi con una signora di Lubriano, e due boscaioli e il nipote, che stavano portando dei basamenti in legno che dovevano servire per mettere le statue. La cosa mi sembrò anomala. Se era tutto regolare perché portare le statue al buio di nascosto?

La testimone prosegue nel suo racconto: "Inoltre questa via Crucis fu acquistata con i soldi dei parrocchiani da don Duilio Ceccariglia che fu parroco per molti a Lubriano - ha detto -. Mi sembrò strano che le portassero via di notte, tanto è vero che io chiesi il perché e don Luigi mi rispose che era più prudente, perché altrimenti le persone avrebbero potuto chiacchierare. Incontrai anche un'altra persona che mi disse che quella sera c'erano al campo Gianni e Gisella e che Gisella non era neanche troppo convinta di usare i basamenti perché non le erano piaciuti molti. Tanto è vero che poi ho notato che al campo delle rose quei basamenti non sono mai stati utilizzati".

Le telecamere di "Mattino 4" sono arrivate anche a Lubriano per ascoltare il parere dei fedeli: ""Le statue erano lì, sono state portate via di notte - dice uno dei fedeli -. Sono stati acquistati dal parroco ora i fedeli li rivogliono". Altri fedeli denunciano sparizioni anche in altri aree della chiesa di Lubriano, come nella sagrestia dove mancano immagini sacre e camici. "Per noi lubrianesi è un dovere morale riportare a casa le nostre statue", concludono i parrocchiani.