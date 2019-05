Il giallo dellʼanatra di Pomigliano: il web si scatena Facebook 1 di 29 Facebook 2 di 29 Facebook 3 di 29 Facebook 4 di 29 Facebook 5 di 29 Facebook 6 di 29 Facebook 7 di 29 Facebook 8 di 29 Facebook 9 di 29 Facebook 10 di 29 Facebook 11 di 29 Facebook 12 di 29 Facebook 13 di 29 Facebook 14 di 29 Facebook 15 di 29 Facebook 16 di 29 Facebook 17 di 29 Facebook 18 di 29 Facebook 19 di 29 Facebook 20 di 29 Facebook 21 di 29 Facebook 22 di 29 Facebook 23 di 29 Facebook 24 di 29 Facebook 25 di 29 Facebook 26 di 29 Facebook 27 di 29 Facebook 28 di 29 Facebook 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In effetti tra le normali comunicazioni istituzionali è sembrato un po' strano trovare questo messaggio: "Il Comune fa sapere ai cittadini che dall'autopsia fatta effettuare dall'assessore Mariagrazia Tartari sull'anatra uccisa nel Parco Giovanni Paolo II ieri mattina, si riporta che l'animale ed i suoi piccoli sono stati vittime di una faina". L'assessore in questione che ha la delega all'ambiente di professione è venerinario, ipotizziamo quindi che non ci siano stati costi per la collettività ma solo la volontà da parte dell'amministrazione di rendere tutto molto trasparente. Forse anche troppo. E i navigatori non si sono fatti sfuggire la ghiotta occasione per lanciare qualche sagace battuta.