Coronavirus, a Frattamaggiore (NA) parte la sanificazione con i droni 

A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, parte la sperimentazione dei droni per la sanificazione dall'alto. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" mostrano in diretta le immagini dei piccoli velivoli radiocomandati che diffonderanno un particolare liquido per la disinfezione delle diverse aree della città. "Si tratta di perossido di idrogeno all'1% di concentrazione - spiega uno degli ingegneri coinvolti nell'iniziativa - un prodotto perfetto perché biodegradabile al 100%".

In questo modo, in totale sicurezza, sarà possibile determinare l'immediata "ossidazione di Covid- 19". Questi droni, a seguito delle opportune autorizzazioni, potrebbero essere usati anche in zone particolarmente a rischio per la diffusione del coronavirus, come per esempio stazioni e ospedali. "Sono già molti i Comuni nel Vesuviano che hanno aderito a questa tipologia di sanificazione - spiega il vice presidente della Campania, Fulvio Bonavitacola, si tratta di zone con un'elevata densità abitativa".