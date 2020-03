 Coronavirus, a Mola di Bari i droni controllano chi non rispetta le regole: "Così agiamo con immediatezza"

Controllare chi non rispetta le regole con i droni: è stata l'idea del sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, per contrastare quei cittadini che non rispettano il decreto del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Con i dispositivi aereomobili, infatti, è possibile avere un controllo più capillare del territorio: "Con i droni - ha spiegato a "Pomeriggio Cinque" il primo cittadino del comune pugliese - possiamo essere più immediati nel far osservare le restrizioni alle persone. Chi pilota il drone può segnalare assembramenti alla pattuglia più vicina che così è facilitata nel giungere tempestivamente sul posto. Chi non rispetta il decreto verrà denunciato"