Coronavirus, Enac: "Ok ai droni per controllare spostamenti dei cittadini"

Via libera all'uso dei droni per monitorare lo spostamento dei cittadini. Lo ha stabilito l'Enac, l'ente di controllo del volo, che indica sia i dispositivi che possono essere utilizzati sia le modalità "per il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus". Fino al 3 aprile, dunque, la polizia locale potrà condurre i controlli "con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg".