Twitter

Gennaro Leone, pugile di 18 anni, è morto nella notte all'ospedale di Caserta dopo essere stato accoltellato a una gamba da un coetaneo durante una lite. E' successo intorno alla mezzanotte in piazza Correra, in pieno centro, ma il giovane è deceduto tre ore dopo per un arresto cardiocircolatorio provocato dalla perdita eccessiva di sangue. I carabinieri hanno individuato l'aggressore.