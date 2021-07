Lite tra vicini di casa a Novara, uomo accoltellato a morte

agenzia

Un sessantenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite. E' successo a Novara. L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è stato portato in questura per essere interrogato. Il movente del delitto sarebbe da attribuire a questioni condominiali. La lite sarebbe sfociata nell'accoltellamento avvenuto in strada, vicino ad un sottopassaggio.