Cagliari, vogliono vendicarsi del vicino di casa ma distruggono l'auto sbagliata

Hanno pensato di "vendicarsi" dopo una lite col vicino di casa danneggiandogli l'auto, ma hanno finito per distruggere quella sbagliata. Così un 50enne e una 33enne di San Gavino Monreale, a 40 km da Cagliari, sono stati arrestati dai carabinieri, in flagranza di reato, per danneggiamento. I due avrebbero scambiato l'autovettura che hanno preso a sprangate, una Volkswagen Golf di proprietà di un pizzaiolo del luogo, per il mezzo del vicino di casa.

I fatti risalgono alla scorsa notte: intorno alle 22 in via Vittorio Emanuele i militari hanno sorpreso i due, (un uomo del luogo già noto alle forze dell'ordine) e una donna, subito dopo che avevano colpito con una mazza da baseball il lunotto posteriore e graffiato tutta la carrozzeria di una Volkswagen Golf, di proprietà di un 62enne del posto, che con quella lite, non c'entrava proprio nulla.

Scambio di vettura - Il movente del gesto non è ancora del tutto chiaro. Il proprietario dell'auto danneggiata non aveva mai avuto motivi d'attrito con gli autori del gesto: è molto probabile, quindi, che i due possano aver scambiato l'autovettura colpita per quella di un loro vicino di casa che ha un'auto simile e con il quale correvano vecchie ruggini.

Agli arresti domiciliari - Dopo essere stati condotti in caserma e ascoltati dai carabinieri, i due sono ora agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza, in attesa del giudizio, con rito direttissimo presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari.