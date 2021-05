Cagliari, spaccio di droga e pedopornografia: presa baby gang

carabinieri

Dieci adolescenti di cittadine del Cagliaritano sono indagati per spaccio di marijuana in diverse scuole del sud Sardegna. Avrebbero venduto ai compagni di classe svariate dosi di droga, utilizzando le chat di gruppo per contrattare e fissare gli scambi. Nei loro telefonini sequestrati sono poi stati trovati video di sesso tra minori, anche con bambini. Per tre è scattata anche l'accusa di detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico.