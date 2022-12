Casamicciola, sciacalli nella zona rossa: 53enne ruba un'auto e viene denunciato | Le salme delle vittime restituite alle famiglie

I carabinieri hanno denunciato un 53enne di Forio - già noto alle forze dell'ordine -, che era alla guida di un'auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana. Dovrà rispondere di ricettazione. Intanto, la Procura ha disposto che le salme delle 11 vittime possano essere restituite alle famiglie per la sepoltura.

L'auto - L'auto è stata restituita al legittimo proprietario, un uomo del posto impegnato come tanti altri residenti nel sostenere l'isola verde. Nel cuore lacerato di Casamicciola l'attenzione in merito è altissima. Continuano infatti le attività anti-sciacallaggio.

Le salme restituite alle famiglie - I corpi delle 11 vittime dell'alluvione (Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina

Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nikolinca Gancheva Blagova) potranno essere restituite alla famiglia per la sepoltura: lo ha deciso la Procura di Napoli. Per la data dei funerali si ipotizza che si possano tenere non prima di sabato: se saranno di Stato si terranno nel palazzetto dello sport Taglialatela ad Ischia, ma si attende l'assenso delle famiglie delle vittime. Proseguono intanto le ricerche della ultima dispersa, Mariateresa Arcamone, nelle zone teatro della frana.

Rinviato il rientro degli sfollati - Conclusa l'allerta meteo, si è deciso di far effettuare da lunedì mattina nuovi controlli sulla sicurezza di alcune centinaia di edifici, da parte di sei squadre miste composte da vigili del fuoco, geologi e protezione civile. Si comincerà con quelli meno danneggiati, e man mano che i sopralluoghi avranno esito positivo si autorizzerà il rientro dei cittadini. La durata complessiva del lavoro dovrebbe essere di tre giorni. La decisione è stata resa nota dal commissario prefettizio del Comune Simonetta Calcaterra.

Radar hi-tech per monitorare la frana - Per monitorare lo stato idrogeologico complessivo di Ischia, e in particolare tenere sotto controllo la frana di Casamicciola, sarà da domenica sera sull'isola il prof. Nicola Casagli, geologo di fama internazionale dell'università di Firenze, il cui gruppo di lavoro ha già operato su scenari come la valanga di Rigopiano o la frana della Marmolada. A Casagli - spiega il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo - si chiederà in particolare l'installazione di un radar hi-tech per monitorare anche minimi spostamenti della frana di via Celario, in modo da poter lanciare in modo tempestivo eventuali allarmi. Sorvegliata speciale sarà anche la frana abbattutasi lungo un'arteria fondamentale per la viabilità sull'isola, la statale 270, attualmente percorribile solo a senso unico alternato.