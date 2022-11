Casamicciola (Ischia), i volontari contro l'inviato Mediaset: "Basta parlare di abusivismo"

L'inviato di Mediaset Paolo Capresi è in diretta da Casamicciola, il comune d'Ischia colpito dalla frana. Qui gruppi di persone e volontari si stanno adoperando per ripulire l'isola tra polemiche e rabbia. "Si è trattato di un evento naturale eccezionale. Dovete smetterla di parlare di abusivismo" gridano gli ischitani con le pale in mano all'inviato di "Mattino Cinque News" che invita alla calma. A intervenire nello studio di Canale 5 c'è la senatrice Licia Ronzulli: "L'abusivismo c'è stato, sarebbe da ipocriti mentire. Si poteva evitare, i sindaci, mi dispiace, sono le sentinelle del territorio".

"Mi dispiace che gli ischitani abbiano reagito così cercando una difesa tout court. Dobbiamo avere l'onestà e il coraggio di dire che nella zona rossa le case non ci devono essere. A costo di buttarle giù", continua la senatrice Ronzulli. "Siamo il Paese delle contraddizioni. A Ischia ci sono ventisette mila richieste di condono per una popolazione che non è neanche la metà delle richieste. Si muore per la natura violenta e per l'incuria ma anche per la troppa burocrazia. Proprio a Ischia sono stati impediti dei lavori per la messa in sicurezza della zona di cui stiamo parlando per degli iter burocratici e con tanti soldi stanziati". E conclude: "Noi spendiamo un euro di prevenzione e quattro per l'emergenza. Le istituzioni devono trovare nuove case alle persone che vivono nella zona rossa".