Pichetto Fratin: su abusivismo edilizio basterebbe arrestare il sindaco

La ricetta di Pichetto Fratin contro l'abusivismo edilizio? Arrestare il sindaco.

"Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e coloro che lo lasciano fare", ha detto il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, parlando dopo il disastro di Ischia,."Stando attenti - ha aggiunto - a non mettere in galera il sindaco il cui vicino costruisce un pollaio". Sulla demolizione della case abusive, proposta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il ministro ha detto "io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere caso per caso".