Caivano, don Patriciello: ho invitato il premier, il colore politico non c'entra

Da Roma arriva un'offerta per la mamma di una delle bambine: "Siamo una piccola comunità, un buon luogo per dare tranquillità a tutti"

"La ricetta magica non la possiede nessuno. La realtà è più dura di quanto si possa credere . Esiste, invece, una parola magica. Ed è 'Insieme'". E poi prosegue: "Ringrazio Giorgia Meloni per aver accolto il mio invito. Sono fiducioso nel credere che le promesse fatte saranno mantenute. Ai tanti amici politicamente schierati su posizioni opposte a quelle del governo ricordo che l'invito è stato fatto al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana" aggiunge il parroco. "Il colore politico sbiadisce".

La solidarietà - Si è messa in moto la macchina della solidarietà. Alla famiglia di una delle due ragazze violentate arrivano le prime offerte di aiuto. Dopo i vari appelli, nati anche dalla pressione delle minacce subite, alla famiglia è giunto la disponibilità di una casa dalla provincia di Roma grazie a una mamma di tre figli. "Vorrei fare qualcosa di concreto - scrive - per la bambina e la sua famiglia.Si tratta di una missione di umanità. Siamo una piccola comunità e sono sicura che potremmo essere un buon luogo per dare tranquillità alla bimba e alla sua famiglia, per poter ripartire e provare a stare bene".





Il rammarico - Tramite il legale, la mamma ha anche espresso il suo dispiacere per non aver incontrato di persona un esponente dell'esecutivo. "Dopo che noi avevamo fatto la denuncia e chiesto pubblicamente aiuto, il governo passa da qui, ignorando e senza mai volgere lo sguardo alla nostra tragedia e sofferenza, come se non esistessimo e non fossimo degni di chiedere e ricevere aiuto o una possibilità di salvezza in altra località", afferma la donna.