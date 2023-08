31 agosto 2023 13:51

Fotogallery - Giorgia Meloni al Parco Verde di Caivano

È il giorno di Giorgia Meloni a Caivano. Il premier è arrivato in un Parco Verde blindato, dove ha cominciato la sua visita incontrando il parroco don Maurizio Patriciello nella chiesa di San Paolo Apostolo. Poi in una scuola, dove ha incontrato il comitato per l'ordine e la sicurezza