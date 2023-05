Avellino, rivolta dei detenuti in carcere: le forze dell'ordine circondano l'edificio

Martedì, sempre nel carcere di Avellino, si erano verificate alcune aggressioni contro agenti e contro il medico del penitenziario. I sindacati avevano rinnovato la richiesta al Dap di inviare nella struttra un contingente dei reparti speciale del Gruppo operativo mobile per ristabilire "l'ordine interno da tempo messo in discussione e garantire la sicurezza del personale".

La rabbia dei sindacati

Il sindacalista della polizia penitenziaria Orlando Scocca spiega: "Sembra che la scintilla che abbia scatenato i detenuti sia la contestazione da parte degli agenti di alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti che nei giorni scorsi hanno aggredito il personale penitenziario e danneggiato alcune celle e l'infermeria. L'ultimo evento proprio ieri quando un detenuto ha tenuto in ostaggio il dirigente medico in servizio nel penitenziario mentre un altro feriva due poliziotti in un'altra ala del carcere". Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: "Denunciamo l'inerzia del Ministro e del Capo Dap dei quali, per altro non abbiamo notizia delle loro iniziative praticamente da quando si sono insediati se non un discorso di Giovanni Russo sui propositi che intendeva realizzare. Ci auguriamo che la rivolta rientri al più presto senza alcun altro ferito".