Avellino, in carcere due detenuti prendono in ostaggio alcuni agenti: liberi dopo trattativa con i sequestratori

Barricati nel reparto di isolamento

- Secondo la ricostruzione di Maria Anna Argenio, vice segretaria regionale del Sappe in servizio nel carcere di Secondigliano (Napoli), intorno alle 10 di venerdì mattina due detenuti di origine pugliese e campana che stanno scontando una condanna passata in giudicato per spaccio di droga hanno preso in ostaggio due agenti minacciandoli con coltelli rudimentali ricavati da lamette da barba e si sono barricati all'interno del reparto di isolamento.

Un detenuto sul tetto minaccia di lanciarsi

- E' seguita una trattativa, al termine della quale altri agenti in servizio sono riusciti a entrare nel reparto del carcere e a liberare i loro colleghi. Nessuno è rimasto ferito. Pochi minuti dopo, nello stesso reparto è scoppiata una rissa tra detenuti, faticosamente sedata dal personale in servizio. In un'altra ala della struttura, quella in cui si trova l'infermeria, un detenuto con problemi psicologici è riuscito a salire sul tetto minacciando atti autolesionistici. Un altro detenuto, insieme agli agenti, lo ha convinto a desistere.

Leggi Anche Evade dagli arresti domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli: posta le foto sui social e viene arrestato

Servirebbero 50 agenti in più

- Sono 520 le persone rinchiuse nel carcere di Avellino, dove prestano servizio 160 agenti di polizia penitenziaria con un organico sottostimato di almeno 50 unità. Da tempo i sindacati denunciano le difficoltà a garantire la sorveglianza e l'ordine interno a causa della carenza di organico: spesso un solo agente è chiamato a garantire la sorveglianza di più sezioni che si trovano tra l'altro su piani diversi della struttura.