Avellino, donna morta per intossicazione dopo la pizza: anche un medico tra gli indagati

Sono tre le persone indagate per la morte avvenuta martedì in ospedale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, di Gerardina Corsato, la 46enne deceduta per sospetta intossicazione alimentare da botulino.

Si tratta dei titolari della pizzeria, marito e moglie, dove la donna deceduta e suo marito, Angelo Meninno, ora ricoverato, avevano cenato sabato scorso. Con loro c'è anche un medico dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino che domenica e lunedì aveva visitato la coppia per poi dimetterla. L'iscrizione è al momento un atto dovuto assunto dal pm della procura di Benevento, che coordina le indagini affidate alla Polizia di Stato, Marilia Capitanio, contestualmente all'affidamento degli accertamenti autoptici assegnati al medico-legale Carmen Sementa che si avvarrà della consulenza di Alessandro Santurro, docente all'università di Salerno, e di Sebastian Leone, primario di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino.