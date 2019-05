"Voglio le patatine": il ritorno alla normalità della piccola Noemi

Come riportato da "Il Mattino", dopo una nuova Tac, gli specialisti che hanno in cura Noemi hanno deciso di metterle un busto per riallineare le vertebre e immobilizzarla al meglio. Ma questa decisione dei medici non indica alcun peggioramento delle sue condizioni. La piccola sta meglio, non è più confusa e ha ripreso a parlare molto bene. Non sembrerebbe ricordare niente della sparatoria in cui è rimasta coinvolta.



Il nonno, Alessandro Esposito, racconta: "Noemi ha sempre la mamma accanto ma chiede continuamente anche di me e della nonna. Ci sentiamo spesso con le video-chiamate: parla con noi e guarda con gioia la sorellina più piccola.



Intanto, sul fronte dell'inchiesta, si rafforza la pista della vendetta in un regolamento di conti tra cosche della periferia orientale di Napoli. Inoltre, dopo l'arresto lampo di Armando e Antonio Del Re (ritenuti responsabili dell'agguato), si è resa necessaria una nuova misura cautelare a loro carico. Attualmente sono detenuti a Rieti e a Bologna.