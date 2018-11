Dopo il caos del centro per l’impiego di Palermo, documentato alcune settimane fa, Mattino Cinque è andato a vedere come vanno le cose in quello di Pomigliano d’Arco, comune della provincia di Napoli noto anche per aver dato i natali al vicepremier Luigi Di Maio. Davanti al centro per l’impiego, sono le 9 del mattino, c’è il deserto. Nessuno entra o esce per chiedere lavoro. Pochi dipendenti all’interno e un’unica grande domanda: ci saranno proposte di impiego disponibili? Uno degli addetti allo sportello spiega che attraverso un portale consultabile online (quindi il passaggio al centro per l’impiego risulta inutile) si può accedere all’elenco delle offerte: circa 300 per tutta la regione Campania. Un numero ridicolo se si pensa agli oltre 5 milioni di abitanti e alla percentuale dell’11,2% (dati Istat 2017) di disoccupati.