“Quando cerchi lavoro, il reddito di cittadinanza non nominarlo neanche, perché partiamo col piede sbagliato”. Questa la risposta che riceve l’inviato di Stasera Italia, in onda su Rete 4, entrando in un'agenzia milanese per il lavoro e fingendosi disoccupato. La domanda alla base è molto semplice: perché lavorare per 800 euro se da gennaio stando a casa se ne prendono 780? Le agenzie interinali offrono lavori di tutti i tipi, ma spesso lo stipendio è poco più alto del reddito di cittadinanza. “Accetterei per mille euro e qualcosa, altrimenti sto a casa” dice il finto disoccupato e infatti le proposte più basse vengono comunque rifiutate da moltissime persone. E nei centri per l’impiego? La risposta è la stessa: “Se preferisci stare sul divano, per me vali meno che zero”.