Reddito di cittadinanza, numero verde e psicologo nella rete di supporto

Un sito web e un numero verde per "entrare" nel mondo dei centri dell'impiego dove chi ha bisogno potrà contare anche sul sostegno di uno psicologo : è il nuovo volto della rete a supporto del reddito di cittadinanza , disegnato da Domenico Parisi , docente dell'Università del Mississippi e consulente del M5s per la riforma.

Il percorso a tappe viene raccontato in una serie di slide da distribuire ai parlamentari pentastellati con tanto di "avatar Mario", in cerca di lavoro e con il sogno di diventare direttore di sala, e Sofia, imprenditrice in cerca di rilanciare il proprio ristorante.



I dettagli, tempistica compresa, sono ancora da mettere a punto ma l'idea di base è che sia lo "smartphone" il passaporto per costruire la nuova identità di lavoratori. E proprio le tecnologie aiuteranno lo Stato e i cittadini ad evitare che i "furbetti", cioè quelli che non hanno diritto, riescano ad ottenere l'assegno