Di Maio: "Reddito di cittadinanza andrà ai residenti in Italia da almeno 10 anni"

"Il reddito di cittadinanza andrà ai residenti da almeno 10 anni in Italia e sarà messo su carta elettronica". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio a "Quarta Repubblica" su Rete4, precisando che "l'ideale sarebbe usare la tessera sanitaria con il chip". La scelta della carta elettronica, spiega, è "perché questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani per far crescere l'economia e limitare le spese fuori dall'Italia".

"Prossime elezioni europee saranno un terremoto" - "Le prossime elezioni europee saranno un altro terremoto con lo scorso 4 marzo in Italia. Ho visto i sondaggi in tutti i paesi europei ed ovunque ci sono forse politiche che chiedono più sicurezza e più margini di bilancio", ha aggiunto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Di Maio.



"Sicuro che alla fine l'Ue dirà di sì alla Manovra" - Parlando della Manovra, Di Maio si è detto sicuro che alla fine ci sarà il via libera dell'Europa. "La mia idea è che dobbiamo dialogare al massimo con l'Ue e sono sicuro che l'Ue ci dirà di sì". E ha assicurato: "Non voglio andare allo scontro. Comunque - ha puntualizzato Di Maio - a maggio la Commissione che c'è oggi non ci sarà più, le elezioni europee saranno un altro terremoto come quello che c'è stato in Italia".