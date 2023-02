Brutti vizi al volante, camionisti alla guida che telefonano e mangiano

Camionisti alla guida che telefonano, inviano messaggi col cellulare o mangiano. Accade tutto sulle nostre autostrade, dove, a distanza di 20 anni, l'inviato di "Striscia la Notizia" è tornato sul luogo del suo primo servizio per vedere se qualcosa nel frattempo è cambiato. In tre ore di riprese ne ha beccati oltre dieci, che hanno mostrato comportamenti molto pericolosi al volante, ma anche gli automobilisti non sono da meno.

Gli autotrasportatori sono stati pizzicati a compiere le azioni più disperate, mentre guidavano. Oltre a messaggiare tranquillamente come se fossero sul divano di casa con gli occhi fissi sullo schermo del cellulare e non sulla strada, molti consumavano dei veri e propri pasti: c'è chi mangiava lo yogurt, chi addirittura si tagliava il pane col coltello per farsi un panino, sempre stando al volante.

Il test di "Striscia la Notizia" si è dovuto interrompere, quando i camionisti si sono accorti della presenza delle telecamere e il tam tam ha posto fine alle registrazioni dei comportamenti potenzialmente pericolosi.