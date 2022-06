Milano, col Tir travolge e uccide due uomini senza fermarsi: arrestato

Due uomini sono stati travolti e uccisi da un Tir lungo la tangenziale esterna di Milano, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana.

La persona alla guida del mezzo pesante non si è fermata per i soccorsi . Ad allertare il 118 è stato un'automobilista che ha assistito alla scena. Le due vittime, di 51 e 55 anni, erano scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l'operazione. L'autista del Tir è stato rintracciato e messo agli arresti domiciliari.