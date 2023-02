Case in affitto a Venezia, risponde a una mail di prenotazione e le hackerano il profilo Booking

L'inviato di "Striscia la Notizia" Moreno Morello racconta la storia di Monica, proprietaria di un appartamento in affitto a Venezia, al quale hanno hackerato il profilo su Booking.com. Rispondendo a una richiesta di prenotazione via email, la donna avrebbe cliccato su un link inviatogli dal locatario che, sotto falso nome, è riuscito a entrare nel pc della proprietaria di casa rubandole l'identità, l'appartamento e gli incassi degli affitti di un mese.

Aprendo la mail "trappola" Monica ha perso il controllo sulla sua casa, che ha riguadagnato solo dopo l'intervento dell'inviato di "Striscia la Notizia". L'hacker, entrato nel profilo Booking, avrebbe cambiato i dati bancari e i contatti rendendo così la locatrice turistica un'estranea per la piattaforma e agenzia di viaggi online. "Da quel momento non esistevo più, non avevo più un appartamento. Ho vissuto per un mese nel terrore" ha raccontato la donna alle telecamere del tg satirico.