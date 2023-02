Napoli, va in cerca di gatti in adozione per rivenderli sul web a 300 euro

"Striscia la Notizia" scova l'arraffa gatti che rivende meticci spacciandoli per esemplari di razze pregiate

L'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete è a Napoli per una nuova segnalazione: una vendita illecita di animali. Una donna venderebbe illegalmente sul web dei gatti dati in adozione gratuita facendoli passare addirittura per esemplari di razze pregiate. E il prezzo arriverebbe a sfiorare anche i 300 euro a meticcio.

Con la scusa di fare una "sorpresa" a una persona cara, l'arraffa gatti si aggiudicherebbe l'animale gratuitamente per poi rivenderlo sul web a cifre impensabili. Decine di annunci in rete scovati dall'inviato di "Striscia la Notizia" ricondurrebbero alla donna che avrebbe messo su un bel business di gatti. "Non lo faccio più" ha commentato l'arraffa gatti alle telecamere del tg satirico beccata sul fatto insieme a un complice.