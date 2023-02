Sanremo 2023, 1100 dipendenti Rai presenti al Festival a spese dei contribuenti

A "Striscia la notizia" Pinuccio, l'inviato della rubrica "Rai Scoglio 24", indaga sulla transumanza Rai a Sanremo durante la settimana del Festival. Si parla di circa 1100 persone, di cui 80 dirigenti/giornalisti. Tra questi, interi programmi Rai si sono trasferiti in Liguria: "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone, "La vita in diretta" di Alberto Matano e poi il TG1, il TG2, il TG3, RaiNews, Radio1, Radio2.

Un vero e proprio trasloco da record, naturalmente tutto a spese dei contribuenti. "Già nel 2020 la Vigilanza Rai aveva presentato un'interrogazione sulle "trasferte selvagge" dei dirigenti della tv di Stato, al Festival con parenti e amici", spiega l'inviato di "Striscia la Notizia" Pinuccio. Che aggiunge: "In quell'occasione non si seppe più niente, questa volta ci faranno sapere come sono stati spesi i nostri soldi?".