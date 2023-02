Fedez ricompare nelle storie di Chiara Ferragni: ma è uno scherzo

Dopo la finale di Sanremo in cui Fedez è stato baciato in bocca da Rosa Chemical facendo urlare allo scandalo e il famoso fuorionda sul palco dell'Ariston tra Chiara Ferragni e il rapper è sceso il gelo. Marito e moglie non sono più apparsi insieme sui social.

Delle foto rubate li hanno immortalati insieme nel centro di Milano la notte di San Valentino, ma tra loro niente baci o abbracci, solo musi lunghissimi. Poi i due sono stati avvistati in un ristorante stellato. In molti fan sperano che sia solo una crisi passeggera o addirittura una trovata per far parlare di loro per alimentare le attese sulla serie tv che li vede protagonisti. Una cosa è certa, dopo la lite sul palco dell'Ariston la pace è ancora lontana.