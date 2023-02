Chiara Ferragni a pranzo con mamma e sorelle, Fedez dov'è?

Leggi Anche Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi la cancella

E' stata una domenica ricca di impegni per Chiara Ferragni e per i suoi figli, Leone e Vittoria. L'influencer ha accompagnato i piccoli a ben due feste di Carnevale, il maschietto travestito da Spiderman e la femmina da fatina. Per il pranzo ha raggiunto al ristorante mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina Ferragni e un gruppo di amici, e con loro si è gustata qualche bel momento di relax e amore. Però al suo fianco non c'era Fedez, con cui è sposata dal settembre 2018, scomparso dai suoi post social dopo l'esperienza a Sanremo.



La fede al dito Nelle sue foto social, Chiara Ferragni sottolinea la presenza della fede al dito, quasi a voler dire ai follower di non preoccuparsi per l'incolumità del suo matrimonio. Nei selfie allo specchio si nota l'anello ben saldo al suo posto, ma per rimarcare ancora di più il concetto l'influencer inquadra direttamente la mano sinistra e, con la scusa di mostrare il dono della mamma e delle sorelle, mostra chiaramente il simbolo della promessa d'amore con il rapper. Una foto in ascensore, nella quale il gioiello era assente, aveva fatto preoccupare i fan ma ora, almeno da quel punto di vista, tutto sembra essere tornato alla normalità.