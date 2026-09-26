Mistero a Camerino (Macerata): pelle con testa di tigre abbandonata davanti a un museo

Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa, danneggiata e segnata dal tempo, e poi una lettera scritta a pc. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino (Macerata), nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso indagini per ricostruirne la provenienza. L'ipotesi è che possa trattarsi di un reperto acquistato molti anni fa e che l'animale possa essere stato ucciso in Africa e poi la sua pelle venduta.