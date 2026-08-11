Livorno, uccide una biscia e pubblica la foto sui social: denunciato

Ha ucciso una biscia, vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri, che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali.
Galeotta fu la foto
Protagonista di questa storia è un 51enne residente a Livorno, ritenuto responsabile di aver soppresso un esemplare di Natrix Helvetica, la comune “biscia dal collare barrata”, serpentello non velenoso e totalmente innocuo per l’uomo. Per questo, secondo gli inquirenti, non si sarebbe configurata alcuna necessità di uccidere il rettile. A incastrare l'uomo, l'immagine postata sui social raffigurante l'animale ormai morto, immediatamente segnalata ai carabinieri forestali, che a quel punto hanno fatto scattare una rapida indagine.
Il reato contestato
Attraverso verifiche mirate, i carabinieri forestali sono riusciti a risalire al presunto autore del gesto, mettendolo di fronte alle proprie responsabilità. Appurati i fatti, il 51enne è stato denunciato a piede libero per il reato di uccisione di animali senza necessità previsto dal codice penale. La Natrix Helvetica, va sottolineato, è una specie innocua e protetta, tutelata da normative internazionali e locali che ne vietano l'uccisione, la cattura o la detenzione.