Bari, catturato il primo lupo del branco che aggredì diversi bambini

Sul luogo della cattura si sono recati anche il presidente della regione, Antonio Decaro, e l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, che hanno seguito le operazioni. La presenza dell'esemplare è stata individuata grazie al lavoro di monitoraggio condotto sul territorio nelle ultime settimane attraverso una rete di fototrappole, sopralluoghi, ricerca di tracce e campioni biologici e attività con droni.