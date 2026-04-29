Dai primi accertamenti, con il supporto del Nucleo cinofilo antiveleno del Parco d’Abruzzo, erano emersi elementi che suggerivano la presenza di esche avvelenate. Un'ipotesi confermata con il ritrovamento e il sequestro di undici bocconi imbottiti di sostanze altamente tossiche. Le carcasse degli animali e il materiale trovato, tra cui le esche, sono stati sottoposti a sequestro, a disposizione della magistratura. "Il quadro che emerge è gravissimo", sottolineano al Centro dagli uffici del Parco a Pescasseroli. "E anche se in alcune aree non sono stati ancora rinvenuti bocconi avvelenati o reperti che fanno chiaramente pensare all’avvelenamento, la presenza di più specie morte negli stessi contesti rende fortissimo il sospetto che ci si trovi di fronte ad altri episodi di avvelenamento. Siamo al lavoro per accertare le cause di morte e acquisire elementi utili alle indagini".