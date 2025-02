Cambiamento climatico, il prof. Stefano Mancuso: "Gli alberi abbassano la temperatura nelle città"

Approfondendo l'aspetto del riscaldamento globale, il professore illustra il progetto non profit "Prospettiva Terra", di cui è curatore scientifico, che combina tecnologia e scienza per affrontare questo problema. "Uno degli aspetti che tutti quanti stiamo vivendo di questo cambiamento è il fatto che le nostre città d'estate stiano diventando molto più calde del normale. Questo avviene perché le ondate di calore, tipiche del riscaldamento globale, stanno diventando sempre più lunghe", spiega Mancuso. E precisa: "Per contrastare gli effetti di questo fenomeno, gli alberi hanno un'importanza fondamentale perché sono l'unica cosa che è veramente in grado di raffreddare una città. Se noi mettessimo una grande quantità di alberi nei nostri Comuni avremmo come tanti piccoli condizionatori d'aria: fanno traspirare l'acqua e in questo processo abbassano la temperatura". "Il progetto "Prospettiva Terra" sta raccogliendo dei dati sulla città di Milano, per esempio, con una serie numerosa di alberi dotati di sensori che ci stanno raccontando cosa fanno queste piante durante l'anno: abbassano la temperatura, assorbono inquinanti e polveri sottili, rendendo l'aria più respirabile", conclude il professore di etologia vegetale.