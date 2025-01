Giorni della merla: il tepore delle relazioni contro il freddo del mal di inverno

CHE COSA SONO I GIORNI DELLA MERLA – La leggenda racconta che, alla fine di gennaio di un’annata particolarmente fredda, una merla trovò rifugio in un camino per sopravvivere al gelo, uscendone annerita (da cui il classico colore scuro della sua razza) ma viva. Il racconto simbolico è un invito a riflettere. Spiega la psicologa esperta in comunicazione e gestione delle crisi, Katuscia Giordano: “La merla è un esempio di come affrontare le difficoltà con creatività e capacità di adattamento”. Tuttavia, aggiunge la dottoressa, superare i momenti di crisi non dipende solo dalle risorse individuali, ma anche dalla capacità di attivare risorse collettive e pianificare strategie: “In questo senso le scienze psicologiche offrono strumenti fondamentali per aiutare le persone a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita".