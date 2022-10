Perché in età adulta facciamo più fatica a farci nuovi amici

La pandemia ne è stata una prova lampante: lo rivelano numerosi studi condotti nell’ultimo periodo proprio per misurare il disagio sociale legato al periodo di lockdown e ai segni che ha lasciato su larghi strati della popolazione mondiale. Gli amici sono indispensabili alla nostra felicità e al nostro benessere eppure, stringere nuove amicizie in età adulta non è affatto facile: la mancanza di tempo è una delle ragioni principali di questa difficoltà, ma non è l’unica: servono anche esperienze condivise .

IL FATTORE TEMPO

infanzia.

trascorrere tanto tempo

età adulta

vera amicizia.

– I legami più solidi, che i più fortunati riescono a conservare dai tempi della scuola, nascono in gioventù o addirittura nel periodo dell’Perché? Il fattore tempo sembra avere un ruolo determinante: secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Social and Personal Relationships occorrono almeno 50 ore di assidua frequentazione per stringere un legame che, da conoscenza superficiale, cominci a trasformarsi in un legame appena più saldo; per costruire una vera amicizia ne occorrono invece almeno duecento. Se in tempi di scuola, o almeno di università, abbiamo tutte le opportunità dicon i nostri compagni e quindi di rinsaldare il legame, inil fattore tempo diventa cruciale. In più, con il passare degli anni, diventiamo più diffidenti nei confronti dei nostri simili: siamo più restii a condividere i nostri intimi pensieri e temiamo di essere ingannati o giudicati. In questo modo è più complicato raggiungere la fiducia e la confidenza su cui si basa la

L’IMPORTANZA DI PIACERSI –

ossitocina

Anche per far nascere un’amicizia serve che scocchi una scintilla. Occorre dunque piacersi in qualche modo, anche se questa sorte di “attrazione” non ha nulla a che fare con quella amorosa o addirittura sessuale, ma è legata comunque alla produzione di, l’ormone dell’affetto. Questo neurotrasmettitore riduce lo stress e la paura, e migliora la capacità di comprendere i sentimenti dell’interlocutore. Non a caso l'ossitocina viene prodotta in presenza di gesti di affetto, come le carezze e gli abbracci. In questo modo, i veri amici sono in grado di sviluppare maggiore empatia e quindi di percepire come si senta l’altro.

AVERE FAME DI AMICI –

fame

Quando ci sentiamo soli e non troviamo il supporto dei nostri affetti, il nostro cervello invia stimoli simili e quelli della fame. Uno studio, realizzato dal Dipartimento di scienze cognitive del MIT e pubblicato su Nature Neuroscience, ha scoperto che lo stimolo dellae il bisogno di socialità attivano aree limitrofe del cervello e anzi hanno in comune una serie di circuiti neuronali. La solitudine, proprio come l’appetito, è uno stimolo che ci spinge ad attivare alcuni comportamenti in grado di procurarci la soddisfazione di cui avvertiamo il bisogno: nel primo caso si tratta di cibo, nel secondo di compagnia e affetto. La socialità è dunque un bisogno primario, capace di attivare la ricerca di socialità proprio come la fame ci spinge in cerca di nutrimento.

L’AMICIZIA CI RENDE FELICI E ANCHE PIÙ SANI

abbassa i livelli di stress

– Numerosi studi condotti negli scorsi anni hanno confermato un’esperienza comune: avere una solida rete amicale è una fonte importante di benessere e di felicità. Godere del supporto sociale offerto da amici e familiari è un fattore determinante per la salute psicofisica di un individuo: migliora l'umore,, incoraggia a condurre una vita sana. Ne consegue una migliore salute del cuore e in genere di tutto l’organismo, con effetti positivi addirittura superiori a quelli che si ottengono con l’esercizio fisico. Chi vive in una situazione di isolamento, invece, ha più probabilità di sviluppare una malattia cronica o una patologia mentale, e va più facilmente incontro a un indebolimento del sistema immunitario.

UNA MISSIONE NON IMPOSSIBILE

condivisione di un interesse

recuperare le relazioni dei tempi della scuola

– Se è vero che farsi nuovi amici diventa più difficile già a 40 anni, questo non significa che siamo condannati a una solitudine irreversibile. Il tempo, tra lavoro, casa, famiglia con figli piccoli, è davvero tiranno, ma anche per questo non si deve rinunciare a praticare un’attività che ci piace e ci diverte: lae di una passione è un ottimo punto di partenza per creare nuovi legami. I nuovi rapporti vanno coltivati con costanza e assiduità, ma non è impossibile riuscire nell’intento. Una valida possibilità consiste nele dell’università, ricostruendo un legame di fiducia e di affetto che, anche grazie ai nuovi mezzi tecnologici, può rinsaldarsi e tornare a nuova vita. Perché, lo dimostra anche la scienza, chi trova un amico trova davvero un tesoro.