Malinconia d'autunno: si combatte con la Light Therapy

Il passaggio all’ ora solare ha decretato, da qualche giorno ormai, il ritorno definitivo al buio pomeridiano tipico dell’inverno. La sensazione di stanchezza diffusa e di malinconia che proviamo in queste prime giornate dal pomeriggio breve non hanno solo una natura psicologica, in previsione dell’inverno che ci attende, ma una precisa radice biologica l egata alla minore esposizione ai raggi solari, i veri registi dell’orologio interiore che regge il nostro organismo. La scienza ha dimostrato che esporci alla luce, naturale o artificiale, ci rende più sereni e meno inclini alla malinconia e alla depressione .

UN’ALTALENA DI ORMONI – La luce è la grande artefice dei meccanismi che regolano i ritmi circadiani, ovvero quel complesso sistema che, fondandosi sull’alternanza di giorno-notte, presiede al rilascio di numerose sostanze che presiedono alle funzioni più svariate: scandiscono gli stati di sonno e veglia, il ritmo dell’appetito, regolarizzano la nostra temperatura corporea e la pressione arteriosa nei diversi momenti della giornata. Il fatto di avere una minore quantità di ore di luce diurna ha quindi una serie di ripercussioni su questo delicato equilibrio biochimico: la luce, percepita attraverso l’organo della vista, stimola l’ipotalamo, che regola la produzione di serotonina e di cortisolo; allo stesso tempo agisce sull’epifisi che presiede alla produzione di melatonina. Durante le ore diurne, la produzione di melatonina è bloccata perché la luce inibisce i centri nervosi che la sintetizzano: quando però sopraggiunge il buio, l'inibizione si interrompe e i livelli di melatonina salgono, indicendo un senso di stanchezza e di sonnolenza, facendo scendere la temperatura corporea e la pressione sanguigna: insomma il fisico si predispone al riposo. Questo è il motivo per cui, soprattutto con il ritorno all’orario invernale, ci sentiamo più stanchi e più tristi. Qualcosa di simile accade con la serotonina, l’ormone del buon umore: i suoi livelli sono alti quanto è presente la luce, mentre si abbassano con il sopraggiungere del buio.

LIGHT THERAPY: LA LUCE CHE TI CURA – La scienza ha studiato il fenomeno, scoprendo che la tristezza stagionale (Seasonal Affective Disorder) tipica dei mesi invernali può essere efficacemente combattuta esponendosi a particolari frequenze luminose emesse da apposite lampade. La luce utilizzata in questa particolare forma di fototerapia è una luce bianca molto pura e intensa, che però non disturba la vista e, a differenza dei raggi solari, non danneggia la retina. Il principio è molto semplice: restando a una distanza ravvicinata da questa sorgente luminosa (circa 60-70 centimetri) con gli occhi aperti ma anche dedicandosi ad altre attività come leggere, studiare o persino guardare la tv, la luce ristabilisce l’equilibrio del nostro orologio biochimico interno, migliorando il tono generale dell’umore e ripristinando il corretto equilibrio fisico e psicologico. Le sedute durano circa trenta minuti e l’intera terapia, per numero e frequenza delle sessioni, deve essere modulata da un medico specialista in modo personalizzato sul singolo paziente.

FA BENE, FA MALE – In ambito clinico, la terapia della luce è utilizzata con successo nelle fasi depressive del Seasonal Affective Disorder, ma in questi ultimi anni è utilizzata anche nella depressione non stagionale, in associazione con i farmaci antidepressivi, per accelerare la risposta ad essi e migliorarne l'efficacia. Alcuni studi hanno dimostrato che può essere utile anche come integrazione alle terapie tradizionali per i disturbi del comportamento alimentare. In un contesto non clinico, la terapia della luce può attenuare i disturbi legati al jet leg da viaggi intercontinentali, nelle persone che lavorano di notte o a turni e, più in generale, con problemi di insonnia. In genere, come tutte le terapie naturali, non ha particolari controindicazioni, ma deve essere valutata e verificata da un terapeuta esperto. E' da sottolineare che la luce delle lampade da Light Therapy è gradevole e non fa male agli occhi.

E A CASA? – Possiamo sfruttare i principi della light therapy anche in versione semplificata e fai-da-te, anche se meno efficace. In queste prime giornate dopo il ritorno all’ora solare, sfruttiamo ogni occasione possibile per esporci alla luce solare: se il tempo è buono, facciamo una passeggiata al sole all’ora di pranzo, godiamoci una pausa caffè open air e spalanchiamo le finestre e le tende nei momenti del mezzogiorno. Quando la luce naturale diminuisce, manteniamo una buona illuminazione negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo, utilizzando lampade a led, a basso impatto ma dalla buona intensità luminosa. In alternativa, possiamo acquistare una lampada da Light Therapy, ricordando che, per essere efficace, deve avere una luminosità da 10mila lux.