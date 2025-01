Il caldo che uccide: l'Europa rischia 2,3 milioni di morti in più entro il 2100

Nel primo scenario, l’aumento medio dei decessi raggiunge un picco di 7,6 morti in più ogni 100mila persone nel 2060, per poi scendere leggermente fino al 2100. Nello scenario a medie emissioni, i decessi crescono di 8-10 unità ogni 100mila persone tra il 2070 e il 2100. In quello peggiore, cioè con un riscaldamento di 3°C, l’aumento è di 45,4 morti ogni 100mila persone, un incremento del 49,9% rispetto a oggi. È anche l’unico scenario in cui i decessi sono comuni a tutte le fasce di età, toccando anche i giovani.