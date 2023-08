Caldo, il 23 agosto a Milano le temperature più roventi degli ultimi 260 anni

La lunga e intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto ora il suo apice, facendo registrare diffusamente in pianura e sull'Appennino valori massimi tra i 35 e i 39 gradi, ma toccando in qualche caso anche 40 gradi.

A Firenze bollino rosso fino a domenica

Intanto, mentre si attende l'arrivo di temperature più fresche e precipitazioni che allenteranno l'afa, viene invece prorogato fino a domenica 27 il bollino rosso per il caldo a Firenze, con l'ondata di calore che, nel capoluogo toscano, continuerà per altri due giorni secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute. Nella giornata di venerdì bollino rosso in 19 città.