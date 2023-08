Marmolada, sale ancora la temperatura: +18 gradi | Diramata allerta per gli escursionisti

Il Servizio prevenzione rischi della Provincia di Trento ha iniziato i sorvoli perlustrativi sul ghiacciaio e assicura che il monitoraggio "è costante. In caso di anomalie scatteranno provvedimenti immediati".





L'acqua scorre sotto il ghiacciaio

Secondo Carlo Budel, storico rifugista di Capanna Punta Penia, "si sente l'acqua scorrere sotto il ghiacciaio. E' un rumore inquietante. Proprio come l'anno scorso quando ci fu la tragedia". Il termometro è arrivato a 18 gradi, sei in più rispetto al 3 luglio 2022 quando, all'improvviso, ci fu il collasso di un gigantesco seracco di ghiaccio e roccia che travolse e uccise 11 alpinisti e ne ferì altri otto. A preoccupare il Servizio prevenzione rischi della Provincia sono soprattutto le minime che "sono anche 5-6 gradi in più rispetto alla norma".