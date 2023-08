Caldo record sulla Marmolada: 13,3° Celsius a 3.343 metri, la temperatura più alta degli ultimi 10 anni

Il 3 luglio dell'anno scorso, giorno del collasso di parte del ghiacciaio che causò la morte di 11 alpinisti , il termometro segnava +12,7 gradi. Secondo le previsioni nei prossimi giorni lo zero termico sulle regioni del Nord Est, a causa dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia, potrebbe portare la quota dello zero termico oltre i 5.000 metri.

Oggi lo zero termico sulle regioni del Nordest era salito fino a 4.500 metri in libera atmosfera. La previsione è che nei prossimi due-tre giorni la lingua calda dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia possa portare la quota dello zero termico oltre i 5.000 metri.

Lo stress termico sulla Marmolada mette a rischio ghiacciaio Finora non era stato sotto stress termico come nel 2022 ma il ghiaccio della Marmolada potrebbe subire dopo questo weekend l'attacco più insidioso del caldo. Con quota dello zero termico che dovrebbe arrivare a 5.200 metri, per martedì 22 agosto - sulla vetta di Punta Penia, a 3.343 metri d'altezza, il termometro potrebbe avvicinarsi a +15 gradi. Un record per la Marmolada, perlomeno da quanto a Punta Penia esistono le webcam e gli strumenti meteo professionali della piattaforma "marmoladameteo.it" che registrano il tempo sul massiccio.

Tutto ciò spiega Flavio Tolin, gestore della stazione meteo, a causa dell'espansione dell'alta pressione sub tropicale che coinvolgerà l'Italia, con effetti molto pronunciati specie su Alpi e Dolomiti. Stando alle carte meteo, da domenica le

condizioni subiranno l'influenza di una massa d'aria eccezionalmente calda. "In seno a tali previsioni - spiega Tolin - è ipotizzabile osservare valori assoluti prossimi ai +15 sulla stazione meteorologica di Marmolada Punta Penia. Una situazione che appare molto delicata per la salute del ghiacciaio, anche considerando che il giorno del tragico evento del 2022 fu toccata una massima di +12 gradi alla quota di 3.343 metri.