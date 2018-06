Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata

A bordo erano presenti 215 uomini, 17 donne, una delle quali incinta, e 29 minori non accompagnati di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. Le loro condizioni sono precarie: presentano problemi di disidratazione a causa della lunga permanenza in mare. A terra è scattato il consueto piano di accoglienza e identificazione. Nessuna indicazione al momento sulla destinazione finale dei migranti, ma sono stati già predisposti pullman per il loro trasferimento.



Ong: "Lucriamo? Ottemperiamo all'obbligo di soccorso in mare" - "Sulle Ong che lucrano, da oltre un anno tutte le indagini in corso non hanno dimostrato nessuna responsabilità a livello giuridico secondo la quale stiamo facendo qualcosa di male. Semplicemente ottemperiamo a quello che è l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in difficoltà in mare stando alla normativa internazionale". Lo ha detto Giorgia Rinaldi, rappresentante della Sea Watch 3. "Per noi - ha sottolineato - non soccorrere queste persone in mare o stare a guardare mentre vengono intercettate e riportate in Libia significa renderci complici di un crimine".



Doppio sbarco a Pozzallo - Intanto a Pozzallo sono sbarcati 225 migranti, soccorsi nel mare Mediterraneo con due imbarcazioni nel porto del Ragusano. Centonove sono a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera italiana e centoventisei sulla Seefuchs, imbarcazione da diporto battente bandiera olandese, ma riconducibile a una Ong tedesca. I migranti verranno inizialmente diretti all'hotspot di Pozzallo da cui verranno però trasferiti secondo un piano di assegnazione già definito.



Salvini: "Al Viminale per recuperare 7 anni di buonismo" - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la linea dell'esecutivo gialloverde sui migranti. "Da soli sette giorni al governo, sto lavorando per recuperare quasi sette anni di ritardi e di buonismo: il nostro obiettivo - ha spiegato - è ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, tagliare i costi per il mantenimento dei presunti profughi e i tempi della loro permanenza in Italia, coinvolgendo istituzioni europee e internazionali che fino ad oggi hanno lasciato gli italiani da soli. Sapremo farci ascoltare!".