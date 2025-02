gestione dell'accoglienza a Riace Migranti, definitiva la condanna di Mimmo Lucano a 18 mesi per falso

In appello Lucano è stato assolto da tutti i reati per i quali era stato condannato in primo grado, a eccezione di un singolo episodio di falso. Quell'assoluzione è diventata definitiva, così come la condanna per falso