Migranti, incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando: un morto

Un migrante è morto in un incendio divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, gestita prima dal Comune e ora dalla Caritas. Il complesso ospita 840 stranieri e si trova a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli, smantellata nelle scorse settimane, in cui nel giro di un anno tre migranti sono morti a causa di roghi divampati nelle strutture fatiscenti.