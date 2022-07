Cosenza, si dimette l'unico ginecologo non obiettore | La denuncia: "In ospedale non si può più abortire"

Non abbiamo mai dato per scontato il diritto ad accedere all'interruzione volontaria di gravidanza e purtroppo avevamo ragione: oggi a Cosenza la legge 194 del 1978 è ignorata", è la denuncia del Collettivo FEM.IN Cosentine in lotta . All'Ospedale Civile Annunziata, infatti, si è dimesso l'unico ginecologo non obiettore, Francesco Cariati . Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio di Cosenza era solo lui a praticare circa 250 aborti ogni anno. "Ora questo non è più un diritto nella nostra città", ribadiscono le femministe, che, in attesa della nomina del sostituto del dimissionario, offrono "supporto materiale e psicologico a chi in questo periodo avrà più difficoltà del solito e non può andare fuori provincia o fuori regione per accedere al servizio". Mentre dall'ospedale rassicurano: "Stiamo lavorando per ripristinare la prestazione sanitaria". Ma, intanto...

La denuncia -

Intanto, dunque, "nella provincia di Cosenza si può abortire chirurgicamente solo a Castrovillari, mentre per l'aborto farmacologico bisogna spostarsi fuori regione per la mancata distribuzione da parte dell'Asp della pillola abortiva Ru486", incalza su La Repubblica Pino Assalone della Cgil.

"E' incredibile - continua il Collettivo FEM.IN. nella sua denuncia su Facebook - quanto in fretta possano negarci la libertà di autodeterminarci, quanto in una manciata di ore possano precludere l'aborto a chi non può andare fuori provincia o fuori regione per accedere al servizio".

L'inchiesta del novembre 2021 -

l'unico medico pro-aborto dell'intera azienda ospedaliera

L'allarme per la presenza di un solo ginecologo non obiettore all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove nascono circa 2mila bimbi l'anno, rimbalzava sui media locali già dall'inverno scorso. "E' il giovedì il giorno delle Ivg: una sigla per non dire, per capirsi al volo. E' il giorno della settimana in cuisi occupa delle donne che hanno deciso di non portare avanti la gravidanza ed esercitano il loro diritto a interromperla, un diritto sancito dalla legge 194. Il turno in reparto del dottor Francesco Cariati il giovedì è diviso tra le gestanti e le donne in attesa di Ivg", così si leggeva in un'inchiesta del novembre 2021 sul sito ICalabresi.it che accendeva i riflettori sul tema.

Le parole profetiche del medico non obiettore -

"Io sono abituato a dare la vita, è il mio lavoro – spiegava Cariati sempre sul sito ICalabresi.it – ed è molto difficile far coesistere la mia attività di ginecologo che accompagna le donne fino al parto con quella di medico non obiettore che aiuta ad abortire. Da una parte do la vita, dall'altra devo interromperla. Perché lo faccio? Per garantire un diritto: quello che hanno le donne di accedere a un servizio che la legge impone agli ospedali di fornire".

"Ci sono donne disperate – aggiungeva Cariati nella stessa intervista – che se non hanno la possibilità di abortire in ospedale potrebbero finire in situazioni di illegalità e mettere a rischio la loro vita". E

alla domanda 'si sente solo?' rispondeva: "Molto

I ginecologi obiettori di coscienza sono animali in via di estinzione

ho bisogno di anestesisti, ostetriche e infermieri anche loro non obiettori e sono pochissimi

. Soprattutto perché è complicato garantire ogni settimana questo servizio.. Lavoriamo sul filo dei giorni, il tempo è prezioso. Per le Ivg chirurgiche, bisogna organizzare e incastrare i turni di lavoro. Al di là delle ferie programmate sempre tenendo conto delle urgenze delle pazienti, non possiamo permetterci di assentarci. Altrimenti il servizio si interrompe".

Ora il servizio si è interrotto con le sue dimissioni: risuonano come profetiche le parole di allora.