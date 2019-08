Cosenza, il sindaco di Diamante beve un bicchiere di acqua di mare per dimostrare che non è inquinato

Per dimostrare che il mare della sua città non è inquinato, il sindaco di Diamante, cittadina in provincia di Cosenza, ne ha bevuto un bicchiere. Ernesto Magorno ha poi condiviso il gesto su Facebook. "Questa mattina ho bevuto un bicchiere d’acqua di mare. Sì, un bicchiere dell’acqua del mare di #Diamante a testimonianza di un fatto inconfutabile: il nostro mare è pulito" si legge nel post. "Noi torniamo a difendere la nostra città. La nostra ricchezza sono il mare, i turisti, il nostro patrimonio, i talenti che stiamo cercando di mettere a frutto"