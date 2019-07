Jesolo, 30 centesimi per l acqua del cane : scoppia la polemica ma c è la spiegazione

E' bastato uno scontrino (l'ennesimo) pubblicato sui social network a scatenare una polemica. A Jesolo una coppia che si è fermata a fare l'aperitivo in spiaggia si è vista addebitare sullo scontrino 30 centesimi per l'acqua data al cane. Ovviamente sui social è stato un tripudio di insulti nei confronti dei commercianti e del prezzo della loro merce. Ma tra i tanti messaggi c'è anche chi ha dato una spiegazione del caso. "Vergognatevi tutti, una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta che paga le tasse e lavora duramente: io ero lì e i 30 centesimi erano per la coppetta di cartone senza mettere in conto il personale che deve servire il cane dell'acqua", ha scritto una utente. Insomma, non solo la materia prima ma il contenitore (non portato dietro dai padroni della bestiola) e il servizio.