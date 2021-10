La guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 46mila euro nei confronti di 13 medici del servizio di emergenza del 118 che, durante il primo lockdown, si assentavano dal lavoro grazie a falsi certificati di malattia. Al momento 41 medici sono indagati per truffa e/o falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.